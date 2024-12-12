В Киеве задержали мужчину, у которого изъяли 18 кг наркотиков более чем на 7 млн грн. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту каннабиса. Во время обысков у него изъяли 18 килограмм "товара" более чем на 7 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Наркодилера задержали на территории лесопарковой зоны, возле станции метро "Красный хутор". Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия изъяла у него два вакуумных пакета с каннабисом, общим весом около полутора килограммов и саперную лопатку, с помощью которой мужчина делал тайники с наркотиками, закапывая их в землю", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Днепропетровщины, недавно переехавший в столицу. Во время обыска в арендованном подозреваемом помещении полицейские обнаружили еще почти 16 килограммов каннабиса, которые уже были расфасованы в вакуумные пакеты.

Примерная стоимость товара по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, сбывал психотропы на территории Святошинского района. Во время обысков у злоумышленника изъяли готовые к продаже свертки с "товаром".

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