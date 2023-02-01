В Киеве задержали мужчину, который за 2тыс. евро продавал доступ к конфиденциальной информации украинцев. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в попытке продать конфиденциальную информацию о гражданах Украины. За свои "услуги" злоумышленник просил 2 тысяч евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, злоумышленник пытался продать "клиенту" вход в электронную информационную систему с запрещенной законом информацией:

"Доступ к базе данных нарушитель обещал предоставить при условии предварительной оплаты в размере 2 000 евро. Во время оперативной закупки мы задержали местного жителя, 1986 года рождения, в одном из ресторанов города", – рассказали в полиции.

Во время обысков у злоумышленника и его сообщников была изъята компьютерная техника, на которой хранилась конфиденциальная информация, паспорта граждан РФ, а также более 340 тысяч евро. Задержанному сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили ранее судимого мужчину, которого подозревают в продаже поддельных справок о непригодности к военной службе. Стоимость одного фальшивого документа составила 1,5 тысяч долларов США.

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