Правоохранители задержали 23-летнего жителя Донецка Дмитрия Донченко, который стрелял из окна по прохожим возле торгового центра "Дрим Таун" в Оболонском районе Киева. Ему готовят сообщение о подозрении.

Его местонахождение было установлено меньше, чем за час, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Facebook. Туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции.

Известно, что злоумышленник называл прохожих "х*хлами", отметил, что "пошел служить в "ДНР" во имя "России-матушки" и Владимира Путина и выстрелил из окна.

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Как сообщили в НПУ, во время обыска по месту жительства мужчины у него изъяли пистолет "Флобер", с которого, вероятно, он выстрелил.

"На месте происшествия сотрудники отдела криминальной полиции вместе с патрульными задержали правонарушителя и доставили в районное управление полиции. Задержанный – ранее не судимый уроженец Донецкой области, 1998 года рождения. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, сделал выстрел правонарушитель", – сказано в сообщении.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

"По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", – отметили в Национальной полиции.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 31 июля. Сам злоумышленник пояснил правоохранителям, которые прибыли к нему домой, что это якобы была шутка и он "хотел, чтобы было смешно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Голосеевском районе Киеве 7 июля наряд полиции приехал на вызов, а по ним открыли огонь. Ранения получили коп и еще один человек. Нападающий забаррикадировался в квартире и устроил там поджог.

Известно, что причиной вызова был конфликт в квартире на проспекте Голосеевском.