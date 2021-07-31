В Оболонском районе Киева пьяный мужчина родом из Донецка устроил стрельбу по прохожим. Он называл их "хохлами" и отметил, что "пшел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина".

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный". Мужчина выражался нецензурно и осуществлял выстрелы, как он сам отметил, в людей, проходивших возле ТЦ "Дрим Таун" (посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Ща буду стрелять по "хохлам" е*аным. Где мой ган, бл*ть? "Хохлы", пи*дарасы, ходят, с*ка возле этого "Дрим Тауна" е*учего. Вот, хохол пи*дует", – говорил мужчина на видео, после чего сделал выстрел.

Позже сотрудники уголовного розыска Оболонского УП и патрульная полиция столицы прибыли домой к стрелку. Им он объяснил, что это "шутка" и вообще он не очень понимал, что говорит. Отметил: хотел, чтобы было смешно.

Правоохранители выяснили, что имя парня – Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, и он уроженец города Донецк.

Напомним: такие инциденты в столице – не редкость. Так, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь из своей квартиры и серьезно ранил патрульного в руку, задерживали при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Во время допроса злоумышленник заявил, что к нему якобы "ломились в двери" и он не знал, кто там.

А 18 июля, в Подольском районе столицы пассажир выстрелил в таксиста. Между мужчинами произошел конфликт. По словам потерпевшего, его пассажир, прибыв на место, не заплатил полную сумму. Он сказал, что денег у него не хватает, но есть абрикосы, и швырнул им в водителя, а также ударил ногой дверцу машины.

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