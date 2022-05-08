В Киеве задержали мужчину, который отрицал военные преступления оккупантов. Фото

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Злоумышленник звонил на линию государственного ведомства и отрицал факты убийств оккупантами мирных жителей Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый на протяжении марта-апреля 2022 года звонил на "горячую линию" Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ряда граждан Украины. Общаясь, он отрицал факты убийств российскими военнослужащими мирного населения Украины и совершения ими других военных преступлений на территории нашего государства. Злоумышленник оправдывал при этом вооруженную агрессию России против Украины", – отметили в прокуратуре.

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Киевлянина задержали, проверяется его причастность к коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители расследуют 101 уголовное производство по фактам полномасштабной агрессии РФ. В частности, это нарушение законов и обычаев войны и посягательство на территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ 13 гражданам сообщили о подозрении в сотрудничестве с врагом. Это государственная измена, коллаборационизм и оправдание агрессии оккупантов.