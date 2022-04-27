В Киеве в сотрудничестве с врагом подозревают 13 граждан – прокуратура

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ 13 гражданам сообщили о подозрении в сотрудничестве с врагом. Это государственная измена, коллаборационизм и оправдание агрессии оккупантов.

Об этом рассказал руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, передает пресс-служба ведомства. Злоумышленникам грозят длительные сроки лишения свободы или пожизненное.

"На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом (государственной измене, коллаборационизме, оправдании вооруженной агрессии)", – сообщил Кипер.

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Прокурор уточнил, что чаще всего сотрудничество злоумышленников с врагом заключалось в передаче информации о подразделениях ВСУ и теробороны.

Кроме того, подозреваемые добровольно помогали оккупантам, занимая должности в незаконных органах власти, а также обеспечивали ресурсами войска страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители расследуют 101 уголовное производство по фактам полномасштабной агрессии РФ. В частности, это нарушение законов и обычаев войны и посягательство на территориальную целостность Украины.