На Киевщине пьяный зять избил и изнасиловал тещу

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, изнасиловал собственную тещу. Злоумышленник применил к женщине силу и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Бучанского района и сообщила, что ее знакомую изнасиловали.

Правоохранители установили, что 22-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту совместного проживания с пострадавшей, воспользовался отсутствием посторонних лиц, применил силу и совершил сексуальное насилие в отношении собственной тещи.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту изнасилования в отношении лица, с которым он находился в близких отношениях (ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

В суде ему была избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

