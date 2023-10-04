В Киеве задержали мужчину, который из-за мести поджег дверь бывшей сожительнице. Фото

В Киеве задержали мужчину, который облил спиртом входную дверь в квартиру прежней и поджег ее. Злоумышленник поступил так, когда узнал, что его возлюбленная, которая с ним разошлась, стала встречаться с другим.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит от трех до десяти лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от сотрудников ГСЧС о том, что в доме по проспекту Георгия Гонгадзе произошло возгорание на 9 этаже.

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"Владелица дома рассказала полицейским, что накануне к ней приходил мужчина, с которым она раньше встречалась, впрочем, недавно разорвала отношения. Узнав о том, что женщина проживает с другим, злоумышленник удалился. Однако впоследствии принял решение отомстить, поэтому приобрел в ближайшем магазине спирт, часть которого выпил, а остальным облил дверь и поджег ее", – рассказали в пресс-службе.

Нарушителя оперативно задержали – им оказался 36-летний киевлянин. Ему сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева задержали киевлянина, который из-за ревности напал на жену. Мужчина во время конфликта услышал от женщины о молодом поклоннике, после чего ударил ее ножом в живот.

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