В Киеве задержали коллаборантку, активно сотрудничавшую с оккупантами в Херсоне. Фото

В Киеве правоохранители задержали коллаборантку, которая скрывалась от правосудия. Женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом в Херсоне после временного захвата юга Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице грозит уголовная ответственность.

"Служба безопасности разоблачила еще двух поклонниц рашизма, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата юга Украины. Среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области". На этой "должности" она брала участие в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок России, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленница сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения. Перед освобождением Херсона коллаборантке удалось бежать в Киев, где она планировала "затеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия.

Задержанной сообщили о подозрении коллаборационной деятельности.

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