В Киевской области будут судить сторонника "русского мира": восхвалял кадыровцев за разрушение Бородянки. Фото

В Киевской области будут судить очередного сторонника "русского мира". Житель Бучанского района восхвалял "кадыровцев", захвативших и разрушивших Бородянку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что обвиняемый в декабре 2022 года на улице в одном из сел Бучанского района громко выкрикивал слова поддержки "кадыровцам". Он говорил, что гордится тем, что они захватили административные и жилые здания в Бородянке, а также сожгли местный отдел полиции", – рассказали в прокуратуре.

Следствие по факту прославления лиц, совершающих вооруженную агрессию РФ против Украины завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пограничники обнаружили священника УПЦ МП, подписанного на телеграмм-каналы роспропаганды. Кроме того, представитель Московского патриархата ездил в страну-террориста РФ на заработки.

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