В Киеве поймали банду грабителей-иностранцев, подсыпавших жертвам психотропы. Фото

В Киеве задержали граждан Азербайджана, которых подозревают в грабежах и изнасиловании. Злоумышленники подсыпали потерпевшим сильнодействующие лекарственные препараты.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник в правоохранительных органах. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Преступники передвигались на автомобиле и действовали по одной схеме. Они поджидали жертв возле ночных клубов и ресторанов. Заметив человека в состоянии алкогольного опьянения, знакомились с ним, а потом, во время общения подсыпали сильнодействующий лекарственный препарат, после чего грабили. В одном из случаев, злоумышленники поехали к потерпевшему мужчине домой, забрали все ценные вещи, а потом воспользовались его состоянием и изнасиловали его", – рассказал наш собеседник.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, задержанным, гражданам Республики Азербайджан 24 и 25 лет, сообщили о подозрении.

"На данный момент собраны доказательства о совершении злоумышленниками 3 разбойных нападений, а также изнасилование одного из пострадавших. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет 267 тысяч гривен, 30 тысяч долларов США, 1605 евро", – добавили в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от села Большая Дымерка Киевской области двое злоумышленников жестоко избили пенсионера-пасечника ради Volkswagen Caddy.