В Киеве задержали грабителя-рецидивиста: познакомился с женщиной в Гидропарке, сорвал золотые украшения и скрылся. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к грабежу. В Гидропарке он познакомился с женщиной, предложил провести домой, а затем вырвал из рук сумку, сорвал с шеи две золотые цепочки и сбежал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило заявление от местной жительницы о том, что его ограбил новый знакомый.

"Женщина рассказала, что познакомилась в Гидропарке с мужчиной и согласилась, чтобы он провел ее домой. По дороге он толкнул ее, выхватил сумку, в которой находился мобильный телефон, сорвал с шеи две золотые цепочки и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

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Полицейские пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и быстро установили местонахождение злоумышленника. В течение нескольких часов правоохранители задержали мужчину на Центральном железнодорожном вокзале – он уже собирался на поезде уехать за пределы города. Во время поверхностной проверки у него обнаружили и изъяли телефон и украшения, принадлежащие потерпевшей.

Нарушителем оказался уроженец Тернопольщины, 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой. Кроме того, в момент задержания он находился в розыске за совершение имущественного преступления на территории другой области.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к грабежу. В Глевахе Киевской области житель Белоцерковщины пригласил женщину на свидание, связал руки, украл сумку и скрылся.

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