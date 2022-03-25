В Киеве задержали еще одну ДРГ: передавали врагу информацию о блокпостах. Фото

В Киеве задержали трех мужчин и женщину, которые могу быть причастны к диверсионной деятельности. Злоумышленники фотографировали блокпосты в столице и пересылали снимки врагу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанных передали сотрудникам спецслужб.

"В Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входили трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения. Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блокпостов на территории города Киева", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что устанавливаются другие участники ДРГ.

Напомним, в Киеве задержали, который может быть причастен разведывательно-диверсионной деятельности. Сообщается, что злоумышленник сотрудничал с врагом, передавая важную информацию и назывался монахом одного из столичных храмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева задержали любителя "русского мира", уроженца РФ с двойным гражданством, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него дома нашли боеприпасы.

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