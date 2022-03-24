В Киеве задержали любителя "русского мира" с двойным гражданством. Фото

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него дома нашли боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о мужчине, который, вероятно, является сторонником "русского мира".

"В ходе проверки полицейские установили, что он в соцсетях распространял материалы с призывами о насильственном изменении границ территории Украины, а также поддерживал и приветствовал преступные действия государства-агрессора. Кроме того, в ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли три гранаты ВОГ-25П, корпус гранаты РГД-5 и запал к ручной гранате УЗРГМ-2", – рассказали в пресс-службе

Видео дня

Злоумышленником оказался 45-летний местный житель, уроженец РФ, у которого есть двойное гражданство.

Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном хранении боеприпасов. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который может быть причастен разведывательно-диверсионной деятельности. Сообщается, что злоумышленник сотрудничал с врагом, передавая важную информацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!