В Киеве задержали экс-чиновника "Укрзалізниці": его подозревают в присвоении 1 млн грн. Фото
В Киеве задержали экс-руководителя одного из производственных подразделений "Укрзалізниці". Мужчину подозревают в присвоении почти 1 миллиона гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины. Деньги выделялись на ремонт путевых машин.
"Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве", – сообщили в пресс-службе.
В СБУ уточнили, что по данным следствия, мужчина организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники.
Кроме того, к преступной схеме он привлек представителей одной из коммерческих структур.
"Согласно заключенному договору, подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а средства, которые были переведены на их счета вывели в тень", – отметили в пресс-службе.
Злоумышленникам сообщили о подозрениях в растрате и служебном подлоге.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум злоумышленникам, организовавшим лечение военных РФ и боевиков из ОРДЛО во временно оккупированном Крыму.