В Киеве задержали экс-чиновника "Укрзалізниці": его подозревают в присвоении 1 млн грн. Фото

В Киеве задержали экс-руководителя одного из производственных подразделений "Укрзалізниці". Мужчину подозревают в присвоении почти 1 миллиона гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины. Деньги выделялись на ремонт путевых машин.

"Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве", – сообщили в пресс-службе.

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В СБУ уточнили, что по данным следствия, мужчина организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники.

Кроме того, к преступной схеме он привлек представителей одной из коммерческих структур.

"Согласно заключенному договору, подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей. Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а средства, которые были переведены на их счета вывели в тень", – отметили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрениях в растрате и служебном подлоге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении двум злоумышленникам, организовавшим лечение военных РФ и боевиков из ОРДЛО во временно оккупированном Крыму.