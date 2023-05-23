В Киеве рецидивист обворовал незапертую квартиру, пока ее владелец был в одной из комнат. Фото

В Киеве задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже в Печерском районе. Злоумышленник воспользовался, что дверь в жилище была не закрыта, вынес сумку с деньгами и вещами, пока владелец квартиры был в одной из комнат.

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Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о краже в квартире дома в Крепостном тупике.

"Как выяснили полицейские, вор, поняв, что дверь не закрыта, зашел в квартиру и украл сумку с личными вещами, которая находилась в коридоре у входной двери. В это время владелец помещения находился в другой комнате. Среди похищенного 80 тысяч гривен, документы, USB-носители и раскладной нож", – рассказали в полиции.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить возможного злоумышленника и отследили его движение после совершения преступления. Он был задержан в Днепровском районе столицы. Правонарушителем оказался киевлянин, 1956 года рождения, уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичные преступления.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

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