В Киеве задержали двух мужчин, которые из-за долга похитили знакомого и издевались над ним. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном лишении свободы знакомого. Злоумышленники из-за долга похитили и удерживали 19-летнего потерпевшего.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, пострадавший, найдя объявление в телеграмм канале по трудоустройству, договорился о встрече.

"Далее парень приехал на станцию метро "Васильковская", где его уже ждали двое мужчин. Как оказалось, с ними он был знаком раньше и задолжал одному из них деньги. Молодого человека силой посадили в автомобиль и отвезли в арендованную квартиру, где над ним психологически издевались, избивали и произвели выстрел в ногу из пневматического оружия", – рассказали в полиции.

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Позже потерпевшего снова вывезли на автомобиле уже в другой район столицы, где он воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, смог сбежать. После этого киевлянин связался с родственниками и рассказал им все. Полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленников – ими оказались ранее не судимые уроженцы Днепропетровщины.

По факту похищения человека, по предварительному сговору группой лиц, сопровождавшемуся причинением ему физических страданий, открыто уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области женщина, являющаяся внутренней переселенкой, похитила двоих детей своей знакомой и ударила обухом топора старшую 12-летнюю дочь пострадавшей. Все эти действия нападавшая совершила, воспользовавшись отсутствием многодетной матери на месте.

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