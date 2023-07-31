На Прикарпатье переселенка из Киева похитила двух детей своей подруги и избила топором третьего. Фото

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области женщина, являющаяся внутренней переселенкой, похитила двоих детей своей знакомой и ударила обухом топора старшую 12-летнюю дочь пострадавшей. Все эти действия нападавшая совершила, воспользовавшись отсутствием многодетной матери на месте.

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Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). После конфликта со старшим ребенком 41-летняя женщина вместе с двумя младшими ушла в неизвестном направлении, а затем пыталась уехать в другую область.

Выяснилось, что она находилась на железнодорожном вокзале в Ивано-Франковске, откуда хотела сесть на поезд в направлении восточных областей, однако ей это не удалось. Позже фигурантку дела обнаружили вблизи центра города и задержали.

Младенца и 3-летнюю девочку, которых она похитила, полицейские сразу отвезли в Ивано-Франковскую областную детскую больницу. В медицинское учреждение также привезли 12-летнюю девочку, которую ударила женщина. Жизни и здоровью всех троих детей ничего не угрожает.

"Свое поведение женщина не объясняла, она путалась в показаниях и рассказывала разные версии", – говорят в полиции.

38-летняя мать похищенных детей, временно проживающая в Надворнянском районе, рассказала, что знает фигурантку дела. Она является внутренне перемещенным лицом, зарегистрированным в Киеве, где она жила и работала.

У женщины, совершившей преступление, было двое детей. Ее старший ребенок умер, а младшего (мальчика 2015 года рождения) у него отобрали по решению суда и передали бабушке, однако родительских прав гражданку не лишали.

Следователи объявили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство и похищение). Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей, ей будет назначена психиатрическая экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, из оккупированной части Запорожской области оккупанты похитили около 250 детей. Их захватчики уже отдали на "усыновление" в РФ и другие оккупированные территории Украины, так что процесс возвращения маленьких украинцев домой будет сверхсложным.

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