В Киеве задержали директоре общественной организации: помогал гражданам РФ легализоваться за границей. Фото

В Киеве правоохранители задержали директора общественной организации, помогавшего гражданам РФ легализоваться за границей. С этой целью он продавал им поддельные документы, стоимость которых составляла до 3 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, директор общественной организации, 1968 года рождения, изготовлял для граждан РФ и жителей временно оккупированных регионов Украины поддельные документы.

"Он предлагал клиентам "помощь" с выездом за границу и последующим трудоустройством в иностранных медицинских учреждениях. Среди его услуг были: выдача международных сертификатов добродетели, справки о приобретенном опыте, рекомендованные письма и сертификаты об успешном окончании учебных курсов. Однако на самом деле документы были подделаны и не имели никакой юридической силы", – рассказали в полиции.

За свои "услуги" злоумышленник получал до 3 тысяч долларов США, в зависимости от количества необходимых документов. А именно – от вида на подтверждение медицинской практики до "полного пакета" с международными образцами. В месяц такая "деятельность" приносила ему доход до 100 тысяч долларов США.

Во время обысков у киевлянина нашли и изъяли поддельные документы, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую бухгалтерию, устройства оттиска печатей и прочее. Мужчине сообщили о подозрении, в частности, по фактам мошенничества и подделке официальных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали "работника" фейкового обменника. Злоумышленник получил от потерпевшего более миллиона гривен в валюте и скрылся с деньгами через окно.

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