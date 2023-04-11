В Киеве ''работник'' обменного пункта скрылся через окно с валютой клиента более чем на 1 млн грн. Фото

В Киеве задержали "работника" фейкового обменника. Злоумышленник получил от потерпевшего более миллиона гривен в валюте и скрылся с деньгами через окно.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 20-летний уроженец Запорожской области вместе с сообщниками обустроил на территории Голосеевского района города Киева фейковый пункт обмена валют.

"Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники разместили на сайте объявление об обмене валюты по курсу выше рыночного. На указанное объявление отреагировал мужчина, который хотел обменять около 30 тыс. долларов США. Получив от потерпевшего деньги для обмена, подозреваемый покинул помещение обменника через окно", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно обнаружили и задержали злоумышленника по горячим следам недалеко от места совершения преступления. У него нашли и изъяли украденные деньги. По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

"В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление круга лиц, причастных к преступной деятельности. Также идет проверка причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям на территории столицы", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили мужчину, который за вознаграждение обещал студентам вуза "посодействовать" в сдаче экзамена. Свои услуги он оценил в 1500 долларов.

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