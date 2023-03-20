В Киеве задержали директора парка, который требовал $2 тыс. за размещение пункта несокрушимости. Фото

В Киеве директору одного из киевских парков сообщили о подозрении во взяточничестве. Чиновник требовал 2 тысячи долларов США за размещение кафе, которое также работало бы как пункт несокрушимости.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, разоблачили директора парка Партизанской славы в получении взятки.

"44-летний мужчина в феврале этого года требовал от частного предпринимателя 2000 долларов США. Деньги злоумышленник хотел получить за разрешение на размещение на территории парка пункта несокрушимости с возможностью осуществлять продажу товаров в нем и предоставление других услуг отдыхающим парка", – рассказали в пресс-службе.

Чиновника задержали во время передачи ему второй части денег на сумму тысячи долларов США. По факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенным с вымогательством, открыто уголовное производство. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который будет обжалован правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонян. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

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