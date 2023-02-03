Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонистов. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста. За разные суммы взяток он "предлагал" мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного" состояния", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в 5 тыс. дол. от призывника. За эти деньги злоумышленник обещал мужчине содействовать в выдаче заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В дальнейшем его должны были снять с учета в военкомате.

"Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долл. Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностного лица на рабочем месте при получении второй части взятки", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков по месту работы и дома у чиновника обнаружили большое количество валюти, эквивалентную более 5 млн. грн. Злоумышленнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УКУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко поймали на взятке во время попытки подкупить другую судью. Высший антикоррупционный суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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