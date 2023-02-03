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Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото

Олег Тимченко
Криминал
2 минуты
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У злоумышленника изъяли валюты более чем на 5 млн гривен

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонистов. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности совместно с ГБР разоблачила на системной коррупции заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины. Чиновник наладил преступный механизм получения денег от граждан призывного возраста. За разные суммы взяток он "предлагал" мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного" состояния", – рассказали в пресс-службе.

Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото
Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства в 5 тыс. дол. от призывника. За эти деньги злоумышленник обещал мужчине содействовать в выдаче заключения комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. В дальнейшем его должны были снять с учета в военкомате.

Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото
Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото

"Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долл. Сотрудники Службы безопасности разоблачили должностного лица на рабочем месте при получении второй части взятки", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков по месту работы и дома у чиновника обнаружили большое количество валюти, эквивалентную более 5 млн. грн. Злоумышленнику сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 УКУ).

Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото
Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото
Изъяли валюты более чем на 5 млн грн.: в Киеве на взятках от уклонистов разоблачили заместителя руководителя больницы Минобороны. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, главу Харьковского окружного админсуда Ольгу Панченко поймали на взятке во время попытки подкупить другую судью. Высший антикоррупционный суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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