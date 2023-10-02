В Киеве задержали агента ФСБ: хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за ВСУ. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ. Злоумышленник хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы в дальнейшем шпионить за украинскими военными.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве задержали еще одного агента фсб. Он собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую задачу вражеский агент получил от своего российского куратора летом этого года. Для ее выполнения приспешник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов", – рассказали в пресс-службе.

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В Службе безопасности добавили, что после зачисления в заведение злоумышленник должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов.

"По имеющимся данным, оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и Службы безопасности. Кроме того, злоумышленник обходил улицы Киева и как рядовой житель фиксировал локации украинских защитников на территории города", – уточнили в СБУ.

Отмечается, что в случае успешного выполнения вражеских заданий россияне гарантировали своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту. Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и задержали его "на горячем" во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.

По данным следствия, вражеским пособником оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ РФ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских Telegram-каналов. Последующую коммуникацию осуществляли через анонимный чат в мессенджере.

Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали агентов страны-террориста РФ, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе и энергогенерирующие предприятия.

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