СБУ задержала двух российских агентов, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали агентов страны-террориста РФ, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, корректировавших воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября этого года. Установлено, что накануне этой даты задержанные направили россиянам координаты для удара по городу. Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения в том числе энергогенерирующие предприятия", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в СБУ, по данным следствия, наведением российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, работавших на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

Злоумышленники попали в поле зрения военной разведки оккупантов из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева.

"По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе. Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выпрашивали нужную информацию под видом бытовых разговоров", – уточнили в СБУ.

Кроме того, агенты РФ присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений предатели использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов. За каждое выполненное задание злоумышленники получали из РФ деньги.

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, с помощью которых они фотографировали украинские объекты и переписывались с агрессором. Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора".

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, проводится досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении.

Напомним, в четверг, 21 сентября, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков, в частности, в Дарницком районе пострадала 9-летняя девочка. По словам мамы ребенка, все произошло очень быстро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила на Черниговщине российского шпиона, который собирал разведданные об украинской армии и критической инфраструктуре на границе с РФ. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами.

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