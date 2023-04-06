В Киеве задержали адвоката: предлагала родственникам подозреваемого в убийстве дать взятку судье. Фото

В Киеве задержали адвоката, которая обещала родственникам обвиняемого в убийстве за взятку повлиять на судью. Якобы, 10 тысяч долларов США было бы достаточно, чтобы "решить" вопрос об изменении меры пресечения злоумышленнику.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По словам правоохранителей, адвокат недавно выступила защитником мужчины, которого обвиняют в совершении убийства, совершенном группой лиц, разбойном нападении и угоне авто. Дело на рассмотрении в суде, а 29-летний злоумышленники находится в Киевском следственном изоляторе.

"В ходе общения с родными клиента юрист пообещала за 10 тысяч долларов США повлиять на решение судьи. То есть решить вопрос об изменении подзащитному меры пресечения с содержания под стражей на любой другой, не связанный с лишением свободы. Собственный гонорар женщины оплачивался отдельно, его сумма составила 50 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в марте 2023 года на встрече адвокат получила первую часть оговоренных денежных средств. 4 апреля, после получения остальных средств на сумму 10 тыс. долларов. США и 45 тысяч гривен, ее задержали. Злоумышленнице сообщили о подозрении в мошенничестве и покушении на подстрекательство граждан в предоставлении взятки судье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили заместителя руководителя Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны на получении взяток от уклонистов. У него во время обысков изъяли наличные деньги в разной валюте на сумму эквивалентную более 5 млн грн.

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