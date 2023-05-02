В Киеве задержали 18-летнего парня, который на спор угнал чужую машину: навыков вождения у него не было. Фото

В Святошинском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к угону авто. Злоумышленник поспорил с друзьями и угнал чужую машину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Бучанской неизвестный завладел его автомобилем Peugeot. Муж оставил машину на несколько минут открытой и с ключом в замке зажигания. Было установлено, что похитителем может быть ранее судимый за грабеж 18-летний уроженец Киевской области.

"Просмотрев видео с камер наблюдения системы "Безопасный город", мы установили подозреваемого. Парень рассказал, что поспорил с друзьями, что у него хватит смелости угнать автомобиль и прокатиться по городу. Однако, он не имел навыков управления автомобилем, в связи с этим с чем проехав несколько метров, двигатель заглох во время движения, поэтому нарушитель скрылся", – рассказали в полиции.

По факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, угнавшего автомобиль Nissan. В ходе общения правоохранители обнаружили у нарушителя признаки наркотического опьянения.

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