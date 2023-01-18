В Киеве рецидивист под наркотиками угнал чужую машину. Фото и видео

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, угнавшего автомобиль Nissan. В ходе общения правоохранители обнаружили у нарушителя признаки наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился местный житель с уведомлением о том, что угнали его автомобиль Nissan с улицы Введенской в Подольском районе столицы. Полицейские оперативно обнаружили машину в Печерском районе.

"Известно, что 39-летний уроженец Херсонщины, находившийся за автомобилем, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконное хранение наркотических веществ. Кроме этого во время совершения преступления нарушитель был в состоянии наркотического опьянения", – рассказали в полиции.

По факту незаконного завладения транспортным средством возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Святошинском районе Киева пьяный сотрудник станции техобслуживания угнал автомобиль клиента. Пытаясь скрыться от нацгвардейцев, он разбил чужую машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Песковка Киевской области пьяный мужчина угнал автомобиль. После этого он разбил чужую машину.

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