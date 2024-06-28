В Киеве задержали 16-летнего блоггера, "приближенного" к Тищенко: его обвиняли в унижении ВСУ. Видео

В Киеве стражи порядка задержали на Позняках столичного блогера Андрея. В соцсетях 16-летнего молодого человека называют "золотым мальчиком" и считают приближенным к народному депутату Николаю Тищенко.

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Об этом сообщило издание Телеграф. Подросток уже дал объяснение своим действиям правоохранителям.

Так, в пятницу, 28 июня, работники СБУ на Позняках задержали 16-летнего блоггера Андрея, которого в социальных сетях называют "золотым мальчиком" и считают приближенным к нардепу Николаю Тищенко.

Подростка доставили в Дарницкий райотдел полиции для предоставления объяснений. Согласно информации издания, молодого человека подозревают в оскорблении бойцов ВСУ. Это оскорбление касается видео, распространенного в соцсетях, где одним из фигурантов был именно Андрей. После нескольких часов допроса юношу отпустили – к правоохранителям он приходил вместе со своей матерью.

"Андрей объяснил, что несколько лет назад записывал видео с пародией на песню одного из российских пропутинских певцов, однако так его никуда и не выложил. Сейчас эта запись выплеснулась в соцсетях, что и расценили как попытку оскорбления в сторону украинских военнослужащих. Парень пообещал записать видео с извинениями и заверил, что никаких связей с РФ нет", – рассказали журналисты.

В соцсетях сообщают, что якобы подросток пел гимн РФ и песню "я русский". Также парень прокомментировал информацию о возможных связях с нардепом Николаем Тищенко.

"К Николаю Николаевичу я не имею никакого отношения. Я помогал Андрею Димитруку и другим, я писал заявления на главу СБУ относительно так называемых мошеннических офисов и ботоферм, которые работают в пользу государства-агрессора сегодня. Да, я публиковал данные об этих офисах и писал заявления в СБУ. У нас одна идеология, можно так сказать, с Николаем Николаевичем", -– отметил блогер.

По его мнению, сейчас на Тищенко оказывается давление общества и журналистов, однако нардеп, уверен Драган, направлен только на помощь Украине.

Журналисты добавили, что в соцсетях о 16-летнем блоггере действительно рассказывают много интересного. Ему приписывают владение дорогими авто и часами, нарушение правил дорожного движения на дорогах столицы, наличие частной охраны и связи с политической и бизнес-элитой Украины. Сам парень какие-либо нарушения закона со своей стороны отрицает.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Санкция статьи, инкриминируемая нардепом, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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