В Киеве за разбойное нападение на аптеку будут судить россиянина-рецидивиста: подробности дела. Фото

В Киеве будут судить россиянина-рецидивиста, совершившего разбойные нападения на аптеку и ломбард. Угрожая ножом, он забирал из кассы деньги и убегал.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Напомним, летом 2023 года, в столичную полицию поступило сообщение от работницы аптеки о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы почти 10 тысяч гривен и скрылся. По этому факту следователи начали досудебное расследование. Во время общения с правоохранителями фармацевт описала внешний вид злоумышленника и рассказала о подробностях нападения", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, в начале января полицейские Киевщины задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на ломбард в Вышгороде. Злоумышленником оказался 40-летний россиянин, ранее имевший проблемы с законом из-за совершения имущественных преступлений. Было установлено, что задержан причастный к нападению на столичную аптеки, а также его опознала работница заведения.

Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновным мужчину, который во время конфликта несколько раз ударил таксиста ножом в участок шеи, а затем камнем избивал по голове. После этого злоумышленник еще и ограбил потерпевшего.

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