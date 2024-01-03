В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки 2 января: в КГВА рассказали подробности

В Киеве выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки 2 января. Сейчас известно о 54 травмированных, а еще два человека, к сожалению, погибли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Правоохранители фиксируют все факты военных преступлений оккупантов.

"Оперативная информация. Обновление данных о последствиях ракетного удара 2 января 2024 года. По состоянию на 13:00 3 января уже 54 человека пострадали, 2 погибли. У большинства пострадавших – минно-взрывные травмы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

В среду, 3 января, небезразличные жители столицы вместе с коммунальщиками собрались у дома в Соломенском районе, который накануне повредили обломки российской ракеты, для того чтобы помочь убрать двор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве до 30 выросло число погибших в результате ракетных обстрелов столицы 29 декабря. В больнице от полученных травм скончался один человек.

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