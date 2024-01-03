В Киеве выросло количество погибших в результате атаки оккупантов 29 декабря: в больнице от травм скончался один человек

В Киеве до 30 выросло количество погибших в результате ракетных обстрелов столицы 29 декабря. В больнице от полученных травм скончался один человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. 29 граждан получили ранения.

"Последствия ракетного удара 29.12.23. К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер 1 человек. Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, страна-террорист РФ в ночь с 28 на 29 декабря атаковала Киев несколькими десятками ракет разного типа. В небе над столицей силами ПВО все воздушные цели были уничтожены, однако, к сожалению, в городе есть разрушения и пострадали.

В результате ракетной атаки ночью с 28 на 29 декабря в Киевской области был ранен мужчина и повреждены жилые дома. По этому факту открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробалистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию есть пострадавшие.

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