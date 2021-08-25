В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме, слышны взрывы. Видео
В Киеве поздно вечером в среду, 25 августа, разгорелся пожар на Позняках. Возгорание случилось в частном жилом доме.
Местные жители сообщили, что на месте инцидента слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Предварительно, чрезвычайное происшествие произошло по адресу улица Григоренко, 12а.
Огонь успел распространиться на большую площадь – она составила не менее 100 кв.метров.
Что именно произошло, пока неизвестно. Чтобы ликвидировать огонь, на место пожара выехали сотрудники ГСЧС.
Добавим: в комментариях к видео "Киева Оперативного" пишут, что полыхало "очень сильно и высоко", а здание выгорело почти полностью.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
рано утром 21 августа в спальном районе Киева произошло возгорание крыши "хрущевки". За считанные минуты пламя охватило рядом расположенные квартиры и распространилось почти по всем верхним этажам правого крыла здания. Жильцов, которые в столь ранее время спали, пришлось экстренно эвакуировать.
А 18 августа на улице Шолуденко в столице произошел пожар в здании военно-картографической фабрики. Огонь возник на техническом этаже.