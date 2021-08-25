В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме, слышны взрывы. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
2 минуты
3,1 т.
Пожар в столице Украины

В Киеве поздно вечером в среду, 25 августа, разгорелся пожар на Позняках. Возгорание случилось в частном жилом доме.

Местные жители сообщили, что на месте инцидента слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, чрезвычайное происшествие произошло по адресу улица Григоренко, 12а.

Жилой дом практически полностью сгорел
Видео дня

Огонь успел распространиться на большую площадь – она составила не менее 100 кв.метров.

Пожар в жилом доме

Что именно произошло, пока неизвестно. Чтобы ликвидировать огонь, на место пожара выехали сотрудники ГСЧС.

Добавим: в комментариях к видео "Киева Оперативного" пишут, что полыхало "очень сильно и высоко", а здание выгорело почти полностью.

Скриншот
Киев, ул. Григоренко, 12а
Место ЧП на карте

Как ранее писал OBOZREVATEL:

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской областиПожар в Киевепожар