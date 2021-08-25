В Киеве вспыхнул пожар в жилом доме, слышны взрывы. Видео

В Киеве поздно вечером в среду, 25 августа, разгорелся пожар на Позняках. Возгорание случилось в частном жилом доме.

Местные жители сообщили, что на месте инцидента слышали звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, чрезвычайное происшествие произошло по адресу улица Григоренко, 12а.

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Огонь успел распространиться на большую площадь – она составила не менее 100 кв.метров.

Что именно произошло, пока неизвестно. Чтобы ликвидировать огонь, на место пожара выехали сотрудники ГСЧС.

Добавим: в комментариях к видео "Киева Оперативного" пишут, что полыхало "очень сильно и высоко", а здание выгорело почти полностью.

Как ранее писал OBOZREVATEL: