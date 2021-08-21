В Киеве загорелась крыша жилого дома: подробности ЧП, фото и видео

Рано утром, в 5:47 утра, 21 августа в спальном Голосеевском районе Киева произошло возгорание кровельного покрытия так называемой хрущевки. За считанные минуты пламя охватило рядом расположенные квартиры и распространилось почти по всем верхним этажам правого крыла здания.

Об этом сообщили спасатели на Telegram-канале. Они прибыли на место и начали немедленно выводить из дома соседей, которые в такое раннее время еще спали и не подозревали об опасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожарные присвоили происшествию верхний (наиболее сложный) уровень опасности. Несмотря на то, что в тушении пламени приняли участие 40 человек личного состава ГУ ГСЧС в Киевской области, полностью погасить его удалось только к 8:00 утра.

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Предварительно жертв и пострадавших нет. Полиция проведет расследование, чтобы выяснить причины возгорания. Идет опись нанесенного огнем материального ущерба.

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