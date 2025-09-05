В Киеве столкнулись Nissan и Lexus: одна из машин перевернулась, пострадал ребенок. Фото

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения одна из машин перевернулась, пострадал 11-летний ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло утром в пятницу, 5 сентября, в Голосеевском районе на перекрестке улиц Ивана Сирко и Академика Заболотного.

"Предварительно установлено, что водитель Nissan, совершая разворот на перекрестке, столкнулась с автомобилем Lexus, двигавшимся на красный сигнал светофора", – уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения Lexus перевернулся – его 11-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

Ситуация с аварийностью

В Белой Церкви Киевской области водитель Mercedes-Benz столкнулась с 14-летним мотоциклистом. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

