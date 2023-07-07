В Киеве мужчина во время конфликта открыл стрельбу на улице. Фото

В Киеве мужчина во время конфликта с прохожим произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Событие произошло на Голосеевском проспекте города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от граждан о том, что на проспекте Голосеевском между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону прохожего.

"На месте происшествия полицейские обнаружили 42-летнего киевлянина, у которого было при себе оружие. Мужчину правоохранители задержали, а вещественное доказательство изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы. Согласно выводу эксперта, пистолет изготовлен путем переработки самодельным способом и относится к короткоствольному оружию", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские открыли уголовные производства по фактам приобретения и ношения огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганства, совершенного с применением оружия. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Рассвет Киевской области в четверг, 6 июля, произошла стрельба. Предварительно, огонь из нарезного карабина открыл местный фермер.

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