В Киеве водитель Mercedes свыше $100 тыс. нарушил ПДД и 'покатал' полицейского на дверце: его попытались задержать со стрельбой. Видео

В Киеве водитель Mercedes свыше 100 тыс. долларов нарушил правила дорожного движения, его остановили правоохранители. Мужчина вел себя агрессивно и пытался совершить наезд на полицейского, дальше нарушитель уехал с места происшествия.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Патрульная полиция Киева". Обстоятельства происшествия фиксируются следственно-оперативной группой.

"Во время патрулирования в Днепровском районе, инспекторы обнаружили и остановили водителя автомобиля Mercedes, нарушившего ПДД. Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на работников полиции и уехал с места происшествия", – говорится в сообщении.

Как утверждают правоохранители, для прекращения противоправных действий согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", инспектор произвел один выстрел в направлении авто, однако нарушитель продолжил движение.

Полиция разыскивает водителя.

По информации информированного источника, имя нарушителя пока не разглашают, однако известно, что мужчина 1983 года рождения, приехал из столицы из Луганщины. Стоимость номеров авто, на котором ездит беглец, составляет 70 тысяч гривен. Первая регистрация транспортного средства была в Киеве в 2019 году, сейчас это вторичная регистрация.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта, в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один был травмирован. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

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