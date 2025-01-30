В Киеве водитель автомобиля открыл стрельбу возле метро: первые подробности. Видео

В Печерском районе Киева 29 января произошла стрельба. По предварительным данным, пострадавших нет.

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О стрельбе у входа на станцию метро "Зверинецкая" сообщили очевидцы. По их рассказам, автомобиль серого цвета сдавал задним ходом к дороге, по которой ехал курьер. Из-за конфликта на дороге и началась стрельба.

Курьер не задел серое авто, хотя и проехал довольно близко. Водитель начал нецензурно ругаться по отношению к курьеру, а затем из авто раздался выстрел в воздух, буквально рядом с лицом работника сервиса доставки.

Что интересно, так это реакция курьера, который, очевидно, не испугался.

"Ну и что, убьешь меня, что ли?" – спросил он сразу после выстрела.

Как сообщил информированный источник OBOZ.UA, стрельба произошла вчера, 29 января.

"Между водителем автомобиля и курьером Glovo возник конфликт из-за незначительного ДТП. Водитель легковушки во время конфликта применил газовое оружие", – рассказал наш источник.

Предварительно, никто в результате инцидента не пострадал, оружие изъяли, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области задержан мужчина, взорвавший гранату. Злоумышленник после ссоры со знакомым бросил последнему во двор боеприпас и скрылся. Полицейские задержали 35-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту хулиганства.

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