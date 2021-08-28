В Киеве водитель авто открыл стрельбу, пытаясь объехать пробку. Фото

В Киеве 27 августа водитель автомобиля якобы открыл стрельбу по микроавтобусу. Таким образом он пытался добиться, чтобы его пропустили.

Об этом в Facebook-группе "Автомобильный Киев" сообщил инструктор фонда "Повернись живим" по имени Руслан. Он также опубликовал фото машины (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

По его словам, водитель Honda сперва сигналил микроавтобусу, а затем совершил выстрел в его сторону. Из какого вида оружия он был сделан, неизвестно.

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"На водителя буса это никак не повлияло, он не изменил направление движения", – отметил автор поста.

Однако Honda пропустил грузовик, после чего стрелок сигналя поехал по встречной полосе.

"Я пытался позвонить на 102 и сообщить о стрельбе, но не смог дозвониться", – подчеркнул Руслан.

Где именно случилось происшествие, он не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Черкассах возле магазина произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека.