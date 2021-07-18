В Черкассах мужчина открыл стрельбу у магазина: два человека ранены. Фото и видео

В воскресенье, 18 июля, в Черкассах в районе магазина "Лесной" произошел конфликт со стрельбой. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, инцидент случился около 15:00 часов между тремя мужчинами на улице Дахновской. Во время конфликта один из них несколько раз выстрелил в сторону двух других.

Вследствие стрельбы пострадавшие были госпитализированы с травмами спины и головы. Сам стрелок убежал в лес.

Видео дня

На его поиски были направлены батальон полиции особого назначения, патрульные, сотрудники райуправления полиции и кинологи. Вскоре правоохранители нашли мужчину.

"Это 48-летний местный житель. На месте, где произошло событие, мы изъяли несколько гильз", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

По факту возбуждено уголовное дело статье "хулиганство". На данный момент решается вопрос о вручении подозрения и мере пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Черкасской области фермеры избили государственных инспекторов, которые прибыли на предприятие с внеплановой проверкой.