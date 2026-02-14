В Киеве во время задержания умер мужчина: в полиции прокомментировали инцидент

В ночь с 13 на 14 февраля сетью распространилось видео из Киева, на котором во время задержания полицией скончался мужчина. Этот инцидент произошел еще 8 февраля, а причиной смерти гражданина, по результатам экспертизы, стала болезнь сердца.

Об этом сообщили на официальной странице патрульной полиции Киева в Telegram. Там рассказали – около 1 часов ночи на спецлинию 112 поступило сообщение о том, что неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно высказывались, мешали отдыхать и нарушали требования комендантского часа.

Инспекторы прибыли на место происшествия, где обнаружили группу лиц, которые агрессивно вели себя и нарушали публичный порядок.

"Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. В целях прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники в соответствии со ст. 44 и ст. 45 Закона Украины "О Национальной полиции", – отметили в полиции.

Однако мужчине внезапно стало плохо, он начал терять сознание. Патрульные сняли наручники, положили его в стабильное боковое положение, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи и до ее прибытия оказывали медицинскую помощь.

Медицинская бригада, прибыв на место, начала реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

"С целью всестороннего и беспристрастного выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа и работники мониторинга. О событии уведомлены Государственное бюро расследований, внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работнику правоохранительных органов").

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.

