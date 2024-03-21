В Киеве во время воздушной тревоги 21 марта в метро прятались 25 тыс. человек: появились фото

В Киеве в четверг, 21 марта, во время массированной ракетной российской атаки на станциях метрополитена покрывались почти 25 тысяч человек. Из них около 3 тысяч – дети.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Жители столицы призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня на станциях метро во время массированной ракетной атаки на столицу укрывались почти 25 тысяч человек, из которых около 3 000 – дети. Отмечаю, что во время воздушной тревоги на вход открыты абсолютно все вестибюли подземных станций", – рассказал Поворозник.

Он напомнил, что на станциях подземки доступны раскладные стулья, модульные скамьи, одеяла и матрасы. Чтобы их получить, необходимо обратиться в дежурный персонал.

Напомним, в Киевской области в четверг, 21 марта, в результате российской ракетной атаки были повреждены дома. К сожалению, есть пострадавшие – гражданские граждане получили осколочные ранения конечностей и лица.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

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