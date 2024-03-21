Есть раненые, повреждены дома и авто: в прокуратуре рассказали о последствиях ракетной атаки на Киевщину. Фото

В Киевской области в четверг, 21 марта, в результате российской ракетной атаки были повреждены дома. К сожалению, есть пострадавшие – гражданские граждане получили осколочные ранения конечностей и лица.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. По этому факту возбуждено уголовное производство.

"По данным следствия, утром 21 марта вооруженные силы России атаковали территорию Киевщины ракетами. Два человека получили осколочные ранения конечностей и лица. Информация о пострадавших уточняется", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, обломки вражеских ракет в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства. На местах попадания обломков загорелись пожары, которые локализовали работники ГСЧС.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры, следственные и экспертные службы фиксируют последствия очередной атаки страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

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