В Киеве во время пожара в многоэтажке погибли женщина и мужчина. Подробности трагедии и фото

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в помещении тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания и обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 ноября в 5:03 к ним поступило сообщение о пожаре, который возник в Голосеевском районе на улице Казимира Малевича, 37/41.

"Воспламенение произошло в одной из квартир на 6 этаже 11-этажного жилого дома. В 06:47 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. На месте работали 15 пожарных и 4 единицы пожарно-спасательной техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, среди которых есть ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Чубинцы Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли пенсионера, который не мог самостоятельно передвигаться.

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