В Киеве владелец Mercedes избил водителя эвакуатора: не понравилось, как стоял спецтранспорт. Фото и видео

В Киеве правоохранители установили владельца Mercedes-Benz, ударившего водителя эвакуатора. Якобы нарушителю не понравилось, как коммунальщик остановил спецтранспорт.

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Об этом сообщили в Telegram-канале столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам стражей порядка, во время мониторинга сети интернет они обнаружили публикацию о противоправных действиях владельца авто Mercedes. Правоохранители зарегистрировали событие и впоследствии разоблачили нарушителя.

"Конфликт произошел в Киеве 8 июня около 19:00. 39-летний киевлянин, двигаясь по улице Большая Васильковская, увидел, что впереди перекрыт участок дороги эвакуационным транспортом. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал сигналить и нецензурно высказывать свои претензии водителю эвакуатора. Вдальнейшем водитель Mercedes вышел из авто и подойдя к водителю эвакуатора ударил его", – рассказали в полиции.

По факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный мужчина во время ссоры жестоко избил прохожего, а затем разбил стеклянную бутылку об его голову. Пострадавшего госпитализировали, но, к сожалению, от полученных травм умер в больнице.

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