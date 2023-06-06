В Киеве пьяный мужчина избил прохожего и разбил бутылку о его голову: потерпевший скончался. Фото

В Киеве пьяный мужчина во время ссоры жестоко избил прохожего, а затем разбил стеклянную бутылку об его голову. Пострадавшего госпитализировали, но, к сожалению, от полученных травм тот скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на улице Белорусской, недалеко от магазина "Фора", лежит мужчина с видимыми признаками повреждений головы. Пострадавшего с места происшествия госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли горловину от стеклянной бутылки, составили схему следов крови и установили направление движения предполагаемого подозреваемого:

"Мы проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили лицо, которое покупало бутылку с алкоголем. Кроме того, с помощью киевских аналитиков выяснили маршрут движения злоумышленника и его местонахождение. Установлено, что парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапного конфликта нанес многочисленные удары потерпевшему, после чего разбил о его голову стеклянную бутылку", – рассказали в полиции.

Злоумышленнику, уроженцу Ивано-Франковской области 1995 года рождения, сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Калиново Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта бросил в гостей гранату, в результате чего погиб. Затем злоумышленник пытался покончить с собой, но его спасли правоохранители.

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