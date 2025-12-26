В Киеве владелец квартиры жестоко убил своего гостя. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жестоко убил нового знакомого. Злоумышленник во время ссоры нанес смертельные травмы потерпевшему.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Жестокое убийство

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жителя одной из многоэтажек Голосеевского района, который сообщил о том, что в квартире его соседа обнаружил тело неизвестного мужчины.

На месте полицейские выяснили, что погибшим является 47-летний житель Киевщины. Он недавно освободился из мест лишения свободы и приехал в столицу на заработки, где познакомился с 43-летним киевлянином и гостил у него.

"Установлено, что вечером, во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Во время схватки хозяин квартиры нанес гостю многочисленные удары ногами по голове и грудной клетке, от чего тот погиб на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту совершения умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). На время следствия мужчина будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали трех злоумышленников, которые, по информации следствия, расстреляли иностранца на кладбище в Бучанском районе Киевской области. На теле убитого обнаружили 11 пулевых ранений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!