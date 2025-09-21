В Киеве вечер в караоке перерос в массовую драку посреди дороги: подробности от полиции. Видео

В ночь на 21 сентября на улице после закрытия одного из развлекательных заведений произошла драка между двумя компаниями. Правоохранители остановили конфликт.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, девять участников инцидента доставили в участок. По состоянию на 21 сентября, продолжаются следственные действия для выяснения деталей и установления причастных людей.

Инцидент произошёл около 22:40, когда словесная перепалка между компаниями переросла в схватку. На место прибыли полицейские наряды, которые прекратили драку. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и решают вопрос о квалификации правонарушения.

Напомним, в мае в электричке, которая ехала из Киева в город Вишневое, произошла драка между двумя девушками-подростками. Во время конфликта одна из них вырвала у другой прядь волос под шутки и смех друзей. Драку остановил один из свидетелей конфликта. Полицейские открыли уголовное производство.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Николаеве военнообязанный, которого остановила группа оповещения территориального центра комплектования, подрался с работниками ТЦК и СП. Когда работники центра поинтересовались у мужчины его военно-учетными документами, тот начал драку с одним из сотрудников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!