УкраїнськаУКР
русскийРУС

Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
3,9 т.
Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео

В электричке, которая ехала из Киева в город Вишневое, произошла драка между двумя девочками-подростками. Во время конфликта одна из них вырвала у другой клок волос под шутки и смех друзей.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Делом уже занялись полицейские.

"Драка между девушками в электричке на Вишневое", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть ссору между двумя девушками в вагоне электрички. В какой-то момент между ними возникает драка, во время которой одна из них бьет оппонентку по лицу, а другая в ответ отбивается ногами. Впоследствии во время конфликта одна из несовершеннолетних вырвала у другой клок волос и начала ее душить. Драку между девушками прекратил один из парней, который до этого спокойно наблюдал за ней.

Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео
Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео

Стоит добавить, что конфликт активно комментировали подруги одной из оппоненток, одна из которых, снимая ролик, сказала: "Давай добей ее, и все".

Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Внимание, 18+

Со своей стороны, в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

"Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевской области зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили злоумышленников, которые в Белоцерковском районе Киевской области совершили физическое и психологическое насилие над 16-летним парнем. Молодые люди били и издевались над юношей, снимая свои действия на телефон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!