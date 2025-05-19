Удары ногами и вырванные волосы: в электричке под Киевом между девушками-подростками произошла драка. Видео

В электричке, которая ехала из Киева в город Вишневое, произошла драка между двумя девочками-подростками. Во время конфликта одна из них вырвала у другой клок волос под шутки и смех друзей.

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Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Делом уже занялись полицейские.

"Драка между девушками в электричке на Вишневое", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть ссору между двумя девушками в вагоне электрички. В какой-то момент между ними возникает драка, во время которой одна из них бьет оппонентку по лицу, а другая в ответ отбивается ногами. Впоследствии во время конфликта одна из несовершеннолетних вырвала у другой клок волос и начала ее душить. Драку между девушками прекратил один из парней, который до этого спокойно наблюдал за ней.

Стоит добавить, что конфликт активно комментировали подруги одной из оппоненток, одна из которых, снимая ролик, сказала: "Давай добей ее, и все".

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке. Внимание, 18+

Со своей стороны, в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

"Правоохранители Бучанского районного управления полиции Киевской области зарегистрировали обращение граждан в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают лиц, причастных к данному событию, после чего будет предоставлена правовая квалификация согласно действующему законодательству", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили злоумышленников, которые в Белоцерковском районе Киевской области совершили физическое и психологическое насилие над 16-летним парнем. Молодые люди били и издевались над юношей, снимая свои действия на телефон.

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