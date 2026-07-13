В Киеве в Русановском канале обнаружили тело женщины. Подробности трагедии

В Днепровском районе Киева в Русановском канале обнаружили утонувшую женщину. Для доставки тела на берег задействовали катер.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

"Из Русановского канала извлекли тело человека", – сообщили в соцсетях.

Как стало нам известно из собственных источников, в Днепровском районе в воскресенье, 12 июля, в воде заметили тело 40-летней женщины. Чтобы достать её на берег, был задействован катер.

Внимание! Фото 18+

Предварительно, при осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте. В настоящее время все обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Главные истории дня

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!