В Киеве в результате "пьяного" ДТП погибла мотоциклистка. Фото

В Святошинском районе Киева в среду, 14 июня, произошла авария с участием мотоцикла, грузовика и легкового авто. В результате происшествия женщина-водитель двухколесного транспорта погибла.

Об этом OBOZREVATEL рассказал информированный источник. Предварительно, водитель легковушки был за рулем в состоянии алкогольного опьянения (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Столкновение произошло недалеко от жилого массива Чайка.

"На место происшествия выехали следователи. От полученных травм погибла женщина-водитель мотоцикла. Ее личность и возраст устанавливаются. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выяснят правоохранители. Решается вопрос о квалификации события", – рассказал наш собеседник.

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Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, в результате столкновения погибшая оказалась под колесами автомобиля. Авария произошла на выезде на Житомирскую трассу. На место происшествия прибыли медики и правоохранители.

Напомним, в Борисполе Киевской области во вторник, 13 июля, столкнулись три грузовых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева в среду, 14 июля, неизвестные злоумышленники разбили окна Toyota Rav4 и прокололи колеса. Кроме того, хулиганы положили на крышу авто голову коровы.